Комаров — о тренере Руа: «Патрик ничего не бил и не кидал»
Российский защитник «Квебек Ремпартс» Всеволод Комаров в интервью «СЭ» рассказал о работе с главным тренером Патриком Руа.
— Вы говорили в интервью, что Патрик Руа — жесткий тренер. В чем это проявлялось?
— Мы, например, «спим» на игре. Он подзовет и разбудит команду. Он не орет на нас, а грамотно подсказывает. Кому-то нужен втык, чтобы проснуться. Патрик говорит по делу, когда мы играем хорошо, а когда — не очень.
— Помните матч, когда Руа хорошо вас разбудил?
— Мы играли дома с «Галифаксом». После второго периода проигрывали 1:4. Не помню дословно, что в раздевалке сказал Патрик, но мы вышли на лед и сравняли счет или сделали 3:4. Речь подействовала, мы боролись до конца.
— Лично вам Руа часто указывал на ошибки?
— Не так часто. Обычно с нами больше работает тренер по защитникам, а Патрик — с нападающими. Конечно, если что-то идет не так, он одним взглядом может взбодрить тебя.
— Какие ошибки выводили Руа из себя?
— Несобранность. Ему важно, чтобы на тренировках и на играх команда была в фокусе. Чтобы каждый был готов играть по тактике и выполнять задание тренера.
— Планшетки летали по раздевалке?
— Нет. Патрик ничего не бил и не кидал. Он, конечно, эмоциональный, но все эмоции держит под контролем, — сказал Комаров «СЭ»?.
В начале июня «Квебек» разгромил «Сиэтл Тандербердс» в финале Мемориального кубка (5:0). Комаров забросил победную шайбу.
Полностью интервью Всеволода Комарова читайте на сайте «СЭ».
|Финал
|Счет в серии
|
Вегас - Флорида
|4 - 1
|1/2 финала
|
Вегас - Даллас
|4 - 2
|
Каролина - Флорида
Каролина - Флорида
0 - 4
|0 - 4
|Второй раунд
|
Вегас - Эдмонтон
|4 - 2
|
Каролина - Нью-Джерси
|4 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|4 - 3
|
Торонто - Флорида
|1 - 4
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
|14.06
|03:00
|
Вегас – Флорида
|9 : 3