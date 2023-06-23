Команды НХЛ не будут выходить в радужной форме в предстоящем сезоне

Команды НХЛ не появятся больше на льду в форме с радужной символикой в предстоящем сезоне, заявил комиссар лиги Гэри Беттмэн.

«Все усилия и акцент на важности этих мероприятий были подорваны отвлечением внимания на то, какие команды, какие игроки [отказываются надевать форму с ЛГБТ-символикой]. Так мы сохраняем сосредоточенность на игре и специальных вечерах», — цитирует комиссара НХЛ ТАСС.

Он считает, что менять форму на разминках неуместно, так как это будет отвлекать от факта, что команды в той или иной форме проводят вечера в честь различных социальных групп.

8 января российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отказался выйти на раскатку перед игрой с «Анахаймом» в форме в поддержку ЛГБТ. Позже так поступили еще несколько игроков.