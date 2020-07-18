Колячонок вернулся в минское «Динамо»
16:51
Минское «Динамо» объявило о переходе защитника Владислава Колячонка. Хоккеист вернулся в белорусский клуб после нескольких лет выступлений в Хоккейной лиге Онтарио, сообщает сайт минчан.
Колячонок является воспитанником «зубров», два года назад он подписывал с минчанами пробный контракт.
Последние пару лет защитник выступал за «Флинт Файрбердс». На его счету 106 матчей и 62 (16+46) очка.
Дополнительная информация:
https://hcdinamo.by/news/sobytiya/dostignuta-dogovorennost-o-podpisanii-kontrakta-s-vladislavom-kolyachonkom/
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