Колячонок вернулся в минское «Динамо»

Минское «Динамо» объявило о переходе защитника Владислава Колячонка. Хоккеист вернулся в белорусский клуб после нескольких лет выступлений в Хоккейной лиге Онтарио, сообщает сайт минчан.

Колячонок является воспитанником «зубров», два года назад он подписывал с минчанами пробный контракт.

Последние пару лет защитник выступал за «Флинт Файрбердс». На его счету 106 матчей и 62 (16+46) очка.