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Колячонок вернулся в минское «Динамо»

16:51
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Минское «Динамо» объявило о переходе защитника Владислава Колячонка. Хоккеист вернулся в белорусский клуб после нескольких лет выступлений в Хоккейной лиге Онтарио, сообщает сайт минчан.

Колячонок является воспитанником «зубров», два года назад он подписывал с минчанами пробный контракт.

Последние пару лет защитник выступал за «Флинт Файрбердс». На его счету 106 матчей и 62 (16+46) очка.

Дополнительная информация:

https://hcdinamo.by/news/sobytiya/dostignuta-dogovorennost-o-podpisanii-kontrakta-s-vladislavom-kolyachonkom/

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