Колтон заявил, что не мог поверить в пас Кучерова

Нападающий «Тампа-Бэй» Росс Колтон, забросивший победную шайбу во втором матче серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой» (2:1, 2-0 в серии), отметил результативный пас россиянина Никиты Кучерова.

Победный гол после паса из-за ворот был забил за 3,6 секунды до конца встречи.

«Я не мог поверить, что шайба оказалась на моей клюшке. Когда мы отъехали в угол, я сказал: «Ты прикалываешься?». Я это произнес раз десять. Я правда не мог поверить, что получил такой пас. Были ли у меня подобные запоминающиеся голы в карьере? Скорее всего, нет. Обычно я не выхожу на лед в последнюю минуту (смеется)», — приводит слова Колтона The Athletic.

25-летний Колтон в девяти матчах плей-офф забил 5 голов и отдал 2 передачи. Следующий матч пройдет в воскресенье, 22 мая, в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Начало — 20:30 мск.

Colton on the Kucherov assist on the game winning goal: «I couldn't believe that he got it on my stick. I think when we went in the corner I said, «Are you kidding me?' like 10 times because I honestly couldn't believe that he put it on my stick»



? — Gabby Shirley (@Gabby_Shirley_) May 20, 2022