Колтон подписал четырехлетний контракт с «Колорадо»

Форвард Росс Колтон подписал контракт с «Колорадо», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 26-летним американцем рассчитано на четыре года с зарплатой в 4 млн долларов.

В конце июня Колтон был обменян «Тампой» в «Колорадо» на выбор во втором раунде драфта НХЛ-2023. В минувшем сезоне форвард провел 81 игру в регулярном чемпионате и набрал 32 (16+16) очка. В плей-офф в его активе 4 (1+3) очка в 6 матчах. В 2021 году в составе «Лайтнинг» Колтон выиграл Кубок Стэнли.