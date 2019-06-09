Колтон Парэйко: "Яна Тарасенко – вот кто настоящий MVP плей-офф"

Защитник "Сент-Луиса" Колтон Парэйко рассказал о том, как его одноклубник Владимир Тарасенко помчался к своей жене, узнав о рождении третьего ребенка. "Блюз", напомним, играют в финальной серии Кубка Стэнли с "Бостоном".

– Яна Тарасенко – вот кто настоящий MVP плей-офф, – цитирует официальный русскоязычный сайт НХЛ Парэйко. – По-моему, мы не успели еще приземлиться, а Влади уже помчался в роддом к ней и малышу-сыну.