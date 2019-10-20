«Колорадо» забросил 6 шайб «Тампе», у Кучерова -«-2» и нереализованный буллит

«Тампа-Бэй» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Колорадо» — 2:6. Хет-трик оформил Тайсон Жост. Голкипер «лавин» Павел Францоуз отразил 44 броска из 46.

На счету российского форварда «молний» Никиты Кучерова нереализованный буллит, показатель полезности «-2», 6 бросков в створ и силовой прием за 17.01 на льду. У Михаила Сергачева «-1» и 3 броска за 18.46. Андрей Василевский отразил 18 бросков из 24.

На счету Никиты Задорова «+1», 2 минуты штрафа, 3 силовых приема и блок-шот за 17.56.

«Тампа-Бэй» — «Колорадо» — 2:6 (1:1, 0:3, 1:2)

Голы: Жост — 2 (Жирар, Уилсон), 3:09 — 0:1. Гурд — 1 (Макдона, Шаттенкирк), 17:35 — 1:1. Жост — 3 (Комфер, Уилсон), 23:17 — 1:2. Ландескуг — 3 (Маккиннон, Рантанен), 25:48 — 1:3. Жост — 4 (Комфер, Уилсон), 26:06 — 1:4. Кадри — 3 (Макар), 46:30 — 1:5. Хедман — 1 (Шаттенкирк, Киллорн), 51:48 — 2:5. Рантанен — 5, 54:27 — 2:6.

Нереализованный буллит: Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), 45:06 (Вратарь).

Вратари: Василевский — Францоуз.

Штраф: 18 — 18.

Броски: 46 (12+16+18) — 24 (6+10+8).

Наши: Кучеров (17.01/6/-2), Сергачев (18.46/3/-1) — Задоров (17.56/0/+1).

20 октября. Тампа. Amalie Arena.

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