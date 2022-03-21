«Колорадо» забрал у «Монреаля» нападающего Лехконена

«Колорадо» выменял у «Монреаля» нападающего Арттури Лехконена, сообщает TSN.

Взамен «Эвеланш» отдали молодого защитника Джастина Бэррона и выбор во втором раунде драфта.

В нынешнем сезоне Лехконен набрал 29 (13+16) очков в 58 матчах регулярного чемпионата. Его контракт с зарплатой в 2,3 миллиона долларов истекает летом. При этом «Монреаль» возьмет на себя половину от этой суммы.

20-летний Бэррон был выбран «Эвеланш» на драфте-2020 под общим 25-м номером.