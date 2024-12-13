«Колорадо» — «Юта»: видеообзор матча НХЛ

«Юта» переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

«Колорадо» с 34 очками в 31 матче занимает 8-е место в Западной конференции. «Юта» идет на 11-й строчке — 31 очко в 29 играх.