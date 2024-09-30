«Юта» в предсезонном матче обыграла «Колорадо», У Сергачева две передачи

«Юта» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Колорадо» со счетом 6:3.

В составе гостей 3 (2+1) очка набрал Дилан Гюнтер, по шайбе забросили Кэмерон Хебиг, Джошуа Доан, Клэйтон Келли и Джек Макбэйн, защитник Михаил Сергачев отметился двумя результативными передачами. У «Эвеланш» голы на счету Майлза Вуда, Сэма Малински и Калума Ричи.

В следующем матче «Юта» 2 октября сыграет с «Сан-Хосе», «Колорадо» в этот же день встретится с «Вегасом».