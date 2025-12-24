«Колорадо» обыграл «Юту» и одержал шестую победу подряд

«Колорадо» дома победил «Юту» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0.

Единственную шайбу во втором периоде забросил защитник «Эвеланш» Самуэль Жирар.

«Колорадо» (61 очко) одержал шестую победу подряд и продолжает лидировать в Западной конференции НХЛ. «Юта» (39 очков) идет восьмой на «Западе».