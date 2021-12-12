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«Колорадо» вызвал Михаила Мальцева из АХЛ

21:59
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Российский нападающий Михаил Мальцев вызван в «Колорадо» из фарм-клуба, сообщил игрок в Telegram.

«Когда мой канал упоминали наши хоккейные блогеры, то писали про канал действующего игрока НХЛ) Да вот с момента открытия играл только в АХЛ. Сегодня этот момент мы исправим) Сейчас сказали, что я в деле. Как объявят на публику, этот пост выложат.

Еще раз всем спасибо за поддержку и проявленный интерес. Оказалось, такая коммуникация не только важна, но и полезна) Точно знаю, что за мной стоит, по крайней мере, 1131 болельщик) Как будто хоккеист от народа) Настроение хорошее, настрой бодрый. Пошел готовиться», — написал игрок.

В регулярном чемпионате НХЛ-2021/22 23-летний Мальцев сыграл за «Колорадо» 3 матча и не набрал ни одного очка при показатели полезности «-3».

Ближайший матч «Эвеланш» проведут в ночь на понедельник, 13 декабря, с «Флоридой Пантерз». Начало — в 04:00 по московскоиу времени.

Дополнительная информация:

https://t.me/maltsevhockey/65

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Анна Горшкова все материалы автора
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