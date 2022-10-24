Нападающий фарм-клуба «Колорадо Иглз» Михаил Мальцев вызван в основой клуб. Об этом форвард написал в своем Telegram-канале.

«Объявили, что подняли в основу. Раз уже (журналисты) написали в Twitter, то и я могу. Лечу на матчи в Нью-Йорк. Вылет в 10 утра», — написал хоккеист.

24-летний россиянин в текущем сезоне АХЛ провел 4 матче и отдал 4 результативные передачи.

«Колорадо» сыграет в гостях с «Рейнджерс» 26 октября, с «Нью-Джерси» 29-го и с «Айлендерс» 30-го числа.