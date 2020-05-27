«Колорадо» выставил Швырева на драфт отказов. Он вернется в «Магнитку»

«Колорадо» выставил на драфт отказов нападающего Игоря Швырева, сообщает CapFriendly. Цель — расторжение соглашения. У форварда оставался один год по контракту новичка.

По информации «СЭ», Швырев продолжит карьеру в «Магнитке».

21-летний нападающий в 49 матчах текущего сезона АХЛ набрал 9 (6+3) очков при показателе полезности «-4». Швырева задрафтовали в 2017 году под общим 125-м номером.

Швырев — воспитанник «Металлурга». Ранее главный тренер команды Илья Воробьев говорил, что клуб заинтересован в возвращении форварда.