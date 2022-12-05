«Колорадо» выставил Гальченюка на драфт отказов. Клуб заключил контракт с форвардом неделю назад
«Колорадо» выставил нападающего Алекса Гальченюка на драфт отказов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.
Он заключил контракт с клубом до конца сезона 28 ноября. Гальченюк успел провести 3 матча, в которых не набрал очков и заработал показатель полезности «минус» 3.
Теперь любой клуб НХЛ может забрать права на игрока без компенсации.
До этого в нынешнем сезоне форвард выступал за фарм-клуб «Лавин» и набрал 7 (3+4) очков в 7 матчах АХЛ.
Гальченюк был выбран «Монреалем» на драфте 2012 года под общим 3-м номером.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|25
|20
|5
|41
|2
|Каролина
|25
|14
|11
|33
|3
|Айлендерс
|26
|16
|10
|32
|4
|Питтсбург
|25
|13
|12
|30
|5
|Рейнджерс
|26
|11
|15
|27
|6
|Вашингтон
|26
|10
|16
|24
|7
|Филадельфия
|25
|8
|17
|21
|8
|Коламбус
|23
|8
|15
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|23
|20
|3
|40
|2
|Торонто
|26
|15
|11
|36
|3
|Тампа-Бэй
|24
|15
|9
|31
|4
|Детройт
|24
|12
|12
|29
|5
|Флорида
|25
|12
|13
|28
|6
|Монреаль
|24
|12
|12
|25
|7
|Баффало
|25
|11
|14
|23
|8
|Оттава
|24
|10
|14
|21
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|25
|14
|11
|33
|2
|Виннипег
|23
|15
|8
|31
|3
|Миннесота
|24
|13
|11
|28
|4
|Колорадо
|22
|13
|9
|27
|5
|Нэшвилл
|23
|12
|11
|26
|6
|Сент-Луис
|24
|11
|13
|22
|7
|Аризона
|22
|7
|15
|18
|8
|Чикаго
|24
|7
|17
|18
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|26
|18
|8
|37
|2
|Сиэтл
|24
|15
|9
|33
|3
|Лос-Анджелес
|27
|13
|14
|30
|4
|Эдмонтон
|25
|14
|11
|28
|5
|Калгари
|24
|11
|13
|25
|6
|Ванкувер
|25
|10
|15
|23
|7
|Сан-Хосе
|28
|8
|20
|20
|8
|Анахайм
|26
|6
|20
|15
Результаты / календарь
25.11
26.11
27.11
28.11
29.11
30.11
1.12
2.12
3.12
4.12
5.12
6.12
7.12
8.12
9.12
10.12
|5.12
|02:00
|
Коламбус – Детройт
|2 : 4
|5.12
|03:00
|
Баффало – Сан-Хосе
|6 : 3
|5.12
|03:30
|
Айлендерс – Чикаго
|3 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|47
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|25
|42
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|41
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|25
|23
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|25
|21
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|25
|18
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|17
|1.93
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|9
|2.09
|
|
Кевин Ланкинен
Нэшвилл
|7
|2.12
Новости