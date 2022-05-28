«Колорадо» вышел в полуфинал Кубка Стэнли впервые за 20 лет

«Колорадо» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Сент-Луис» (3:2).

«Эвеланш» выиграли серию со счетом 4-2 и вышел в финал Западной конференции. Команда впервые пробилась в полуфинал Кубка Стэнли с 2002 года — тогда «Колорадо» уступил «Детройту» (3-4). Годом ранее «Эвеланш» стали обладателями Кубка Стэнли.

В финале Западной конференции «Колорадо» встретится с «Эдмонтоном». Первый матч серии пройдет 1 июня и начнется в 3:00 мск.