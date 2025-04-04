«Колорадо» вышел в плей-офф НХЛ

«Колорадо» переиграл «Коламбус» (7:3) в матче регулярного чемпионата НХЛ и обеспечил себе место в плей-офф. «Эвеланш» набрали 98 очков в 77 матчах и занимают 4-е место в Западной конференции.

За «Колорадо» выступает российский нападающий Валерий Ничушкин. 30-летний россиянин набрал 31 (19+12) очко в 39 играх этого сезона.

Розыгрыш Кубка Стэнли-2025 стартует в апреле и завершится финальной серией в июне.