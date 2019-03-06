"Колорадо" выиграл у "Детройта", Варламов сделал 20 сэйвов

"Колорадо" в овертайме обыграл "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3 ОТ). Российский вратарь "Эвеланш" Семен Варламов отразил 20 из 23 бросков по своим воротам.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Колорадо" - "Детройт" - 4:3 ОТ (0:1, 1:0, 2:2, 1:0)

Голы: Крунвалль - 3 (Ванек, Нильсен), 16:47 - 0:1. Комфер - 15 (Седерберг, Уилсон), 21:44 - 1:1. Декейсер - 4 (Де ла Росе, Абделькадер), 42:22 - 1:2. Рантанен - 29 (бол., Бэрри, Ландескуг), 48:30 - 2:2. Задина - 1 (бол., Гронек, Ванек), 57:43 - 2:3. Бэрри - 7 (Рантанен, Маккиннон), 58:25 - 3:3. Маккиннон - 34 (Рантанен), 62:29 - 4:3.

Вратари: Варламов (58:15 - 58:25) - Бернье.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 34 (6+17+9+2) - 23 (8+8+5+2).

Наши: Задоров (15.26/2/-1) - -.

6 марта. Денвер. Pepsi Center.