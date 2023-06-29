«Колорадо» выбрал Гуляева под 31-м номером на драфте НХЛ

«Колорадо» выбрал на драфте НХЛ 2023 года российского защитника «Авангарда» Михаила Гуляева. Он был выбран под общим 31-м номером.

В сезоне-2022/23 18-летний россиянин сыграл 13 матчей в регулярном чемпионате КХЛ и отметился одной голевой передачей.

Церемония драфта НХЛ в этом году проходит в Нэшвилле. В первом раунде было выбрано четыре российских игрока.