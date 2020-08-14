«Колорадо» во второй раз обыграл «Аризону»

«Колорадо» обыграл «Аризону» со счетом 3:2 и повел в серии 2-0. Победную шайбу забросил нападающий Андре Бураковски за 3 минуты до конца третьего периода.

НХЛ. Плей-офф. 1/4 финала конференции. Второй матч

«Колорадо» — «Аризона» — 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Маккиннон — 2 (Ландескуг), 3:40 — 1:0. Келлер — 3, 16:49 — 1:1. Жост — 1 (Макар, Комфер), 23:37 — 2:1. Грабнер — 3 (Ричардсон, Истерли), 25:06 — 2:2. Бураковски — 2 (Кадри, Колверт), 57:07 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Кюмпер (58:07).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (10+9+9) — 32 (8+16+8).

Наши: Задоров (16.03/2/0), Наместников (5.49/0/-2), Ничушкин (13.36/0/-2) — -.

14 августа. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 2-0.