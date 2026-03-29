«Колорадо» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома уступил «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4.

У хозяев отличились Паркер Келли и Брок Нельсон, у гостей забили Габриэль Виларди, Кайл Коннор, Коул Перфетти и Коул Кепке.

«Колорадо» прервал серию из четырех побед, команда лидирует в таблице Западной конференции НХЛ со 106 очками в 72 матчах. «Виннипег» идет на 11-й строчке с 74 очками в 73 играх.

«Колорадо» проведет следующий матч 31 марта дома против «Калгари», «Виннипег» 1 апреля встретится на выезде с «Чикаго».

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы и статистика в актуальном виде на сайте