«Колорадо» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

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«Колорадо» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Колорадо» с 34 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 6-й строчке — 32 очка.