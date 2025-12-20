«Колорадо» — «Виннипег»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» дома обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

У хозяев голы забили Брент Бернс, Мартин Нечас и Паркер Келли. У гостей шайбы забросили Морган Бэррон и Марк Шайфли.

Форвард «Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Теперь у 30-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 25 играх сезона.

«Колорадо» набрал 57 очков и занимает первое место в таблице Западной конференции. «Виннипег» с 32 очками идет на 11-й строчке.