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Сегодня, 07:33

«Колорадо» проиграл «Виннипегу». Георгиев отразил 24 броска

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Колорадо» с 34 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 6-й строчке — 32 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Виннипег» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Лаури — 5 (Юнссон Фьелльбю), 19:57 — 0:1. Коннор — 16 (Элерс, Моррисси), 20:32 — 0:2. Маккиннон — 10 (Тэйвз, Малински), 22:30 — 1:2. Моррисси — 5 (Самберг, Нидеррайтер), 35:13 — 1:3. Кивиранта — 2 (Маккиннон, Байрам), 39:29 — 2:3. Коннор — 17 (п.в.), 59:23 — 2:4.

Вратари: Георгиев (58:29 — 59:23) — Хеллибак.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (9+16+9) — 28 (9+13+6).

8 декабря. Денвер. Ball Arena. 18008 зрителей.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2023-2024/
Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Виннипег Джетс
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 24 18 6 37
2 Филадельфия 26 14 12 30
3 Айлендерс 25 11 14 29
4 Каролина 26 14 12 29
5 Вашингтон 23 12 11 27
6 Нью-Джерси 23 12 11 25
7 Питтсбург 25 11 14 25
8 Коламбус 28 8 20 21
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 25 17 8 37
2 Флорида 25 15 10 32
3 Детройт 25 14 11 32
4 Торонто 23 13 10 30
5 Тампа-Бэй 28 12 16 29
6 Монреаль 26 11 15 25
7 Баффало 27 11 16 24
8 Оттава 21 10 11 20
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 26 16 10 34
2 Даллас 25 15 10 33
3 Виннипег 25 15 10 32
4 Аризона 25 13 12 28
5 Нэшвилл 26 14 12 28
6 Сент-Луис 25 13 12 27
7 Миннесота 23 9 14 22
8 Чикаго 25 8 17 17
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 27 17 10 39
2 Лос-Анджелес 23 16 7 35
3 Ванкувер 26 16 10 33
4 Калгари 26 11 15 25
5 Сиэтл 26 8 18 22
6 Эдмонтон 23 10 13 21
7 Анахайм 26 10 16 20
8 Сан-Хосе 27 8 19 18
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Монреаль – Лос-Анджелес
 0 : 4
8.12 03:00
Оттава – Торонто
 3 : 4
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Детройт – Сан-Хосе
 5 : 6 ОТ
8.12 03:00
Вашингтон – Даллас
 4 : 5 Б
8.12 03:00
Бостон – Баффало
 1 : 3
8.12 03:30
Айлендерс – Коламбус
 7 : 3
8.12 04:00
Нэшвилл – Тампа-Бэй
 5 : 1
8.12 04:30
Чикаго – Анахайм
 1 : 0
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 2 : 4
8.12 05:00
Калгари – Каролина
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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Кайл Коннор

Кайл Коннор

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Луи Доминге

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