«Колорадо» проиграл «Виннипегу». Георгиев отразил 24 броска

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«Колорадо» на своем льду проиграл «Виннипегу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:4. «Джетс» одержали третью победу подряд.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 27 бросков по своим воротам.

«Колорадо» с 34 очками занимает 4-е место в Западной конференции. «Виннипег» идет на 6-й строчке — 32 очка.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Виннипег» — 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Голы: Лаури — 5 (Юнссон Фьелльбю), 19:57 — 0:1. Коннор — 16 (Элерс, Моррисси), 20:32 — 0:2. Маккиннон — 10 (Тэйвз, Малински), 22:30 — 1:2. Моррисси — 5 (Самберг, Нидеррайтер), 35:13 — 1:3. Кивиранта — 2 (Маккиннон, Байрам), 39:29 — 2:3. Коннор — 17 (п.в.), 59:23 — 2:4.

Вратари: Георгиев (58:29 — 59:23) — Хеллибак.

Штраф: 2 — 8.

Броски: 34 (9+16+9) — 28 (9+13+6).

8 декабря. Денвер. Ball Arena. 18008 зрителей.