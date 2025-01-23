«Виннипег» в овертайме обыграл «Колорадо»

«Виннипег» в овертайме переиграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Во втором периоде Натан Маккиннон вывел «Колорадо» вперед. Далее Джош Моррисси и Габриэль Виларди из «Виннипега» оставили преимущество за собой. В третьем периоде Кэйл Макар из «Колорадо» сравнял счет. Победный гол в овертайме на счету Нила Пионка.

«Колорадо» набрал 58 очков в 49 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Виннипег» на 1-й строчке — 67 очков в 49 играх.