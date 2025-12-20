«Колорадо» победил «Виннипег», Ничушкин сделал голевую передачу

«Колорадо» выиграл у «Виннипега» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2. Игра прошла на льду «Болл Арены» в Денвере.

У «Эвеланш» заброшенными шайбами отметились Брент Бернс, Мартин Нечас и Паркер Келли. У «Джетс» отличились Морган Бэррон и Марк Шайфли.

Российский нападающий хозяев Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Теперь у 30-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 25 играх сезона.

«Колорадо» набрал 57 очков в 34 матчах и лидирует в Западной конференции. «Виннипег» идет на 11-й строчке 32 очка в 34 играх.