«Колорадо» обыграл «Виннипег»

«Колорадо» дома победил «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

У хозяев по две передачи сделали Джош Мэнсон и Джонатан Друэн. У гостей голы забили Расмус Купари и Габриэль Виларди.

«Колорадо» набрало 46 очков и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Виннипег» с 55 очками — на первой строчке.