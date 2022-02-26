«Колорадо» обыграл «Виннипег», отыгравшись с 0:3. У Ничушкина два ассиста
«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 6:3.
При этом «Эвеланш» отыгрались со счета 0:3 в первом периоде. В составе победителей форвард Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами, у «Джетс» одну из шайб забросил Евгений Свечников.
После этого матча «Колорадо» с 80 очками лидирует в Западной конференции, «Виннипег» с 53 очками — на 12-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Виннипег» — 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)
Голы: Коннор — 30 (Дюбуа, Диллон), 2:13 — 0:1. Свечников — 4 (Моррисси, Дюбуа), 7:48 — 0:2. Лаури — 4 (мен., Тонинато, Болье), 16:26 — 0:3. Ландескуг — 26 (Рантанен, Тэйвз), 23:10 — 1:3. Маккиннон — 13 (Бураковски, Рантанен), 32:20 — 2:3. Ландескуг — 27 (Ничушкин, Кадри), 37:17 — 3:3. Бураковски — 15 (Тэйвз, Макар), 40:56 — 4:3. Маккиннон — 14 (Рантанен, Макар), 52:13 — 5:3. Ландескуг — 28 (Ничушкин, Кадри), 53:11 — 6:3.
Вратари: Францоуз — Хеллибак.
Штраф: 6 — 20.
Броски: 42 (11+17+14) — 28 (12+7+9).
Наши: Ничушкин (18.36/3/+1) — Свечников (11.08/3/+1).
26 февраля. Денвер. Ball Arena. 18037 зрителей.
|Столичный дивизион
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|В
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|76
|2
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|33
|18
|71
|3
|Питтсбург
|53
|31
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|4
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|53
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|25
|65
|5
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|27
|25
|55
|6
|Айлендерс
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|19
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|40
|Атлантический дивизион
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|О
|1
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|75
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|33
|17
|72
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|Торонто
|51
|33
|18
|70
|4
|Бостон
|51
|30
|21
|64
|5
|Детройт
|52
|23
|29
|52
|6
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|50
|19
|31
|43
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|Баффало
|53
|16
|37
|40
|8
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|52
|12
|40
|31
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|52
|38
|14
|80
|2
|Сент-Луис
|51
|31
|20
|68
|3
|Миннесота
|49
|31
|18
|65
|4
|Нэшвилл
|52
|30
|22
|64
|5
|Даллас
|51
|28
|23
|59
|6
|Виннипег
|52
|22
|30
|53
|7
|Чикаго
|53
|19
|34
|46
|8
|Аризона
|51
|13
|38
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|50
|30
|20
|66
|2
|Вегас
|51
|29
|22
|62
|3
|Лос-Анджелес
|51
|27
|24
|61
|4
|Эдмонтон
|51
|28
|23
|59
|5
|Анахайм
|53
|25
|28
|59
|6
|Ванкувер
|53
|25
|28
|56
|7
|Сан-Хосе
|51
|23
|28
|52
|8
|Сиэтл
|54
|16
|38
|37
|26.02
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 0
|26.02
|04:00
|
Сент-Луис – Баффало
|5 : 3
|26.02
|04:30
|
Чикаго – Нью-Джерси
|8 : 5
|26.02
|05:00
|
Колорадо – Виннипег
|6 : 3
|26.02
|05:30
|
Аризона – Вегас
|- : -
|26.02
|06:00
|
Анахайм – Лос-Анджелес
|- : -
|26.02
|20:30
|
Филадельфия – Вашингтон
|- : -
|26.02
|20:30
|
Флорида – Эдмонтон
|- : -
|26.02
|23:00
|
Питтсбург – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|52
|74
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|73
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|50
|73
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|48
|36
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|51
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|51
|34
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|33
|1.98
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|20
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|40
|2.07