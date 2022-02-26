«Колорадо» обыграл «Виннипег», отыгравшись с 0:3. У Ничушкина два ассиста

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Виннипег» со счетом 6:3.

При этом «Эвеланш» отыгрались со счета 0:3 в первом периоде. В составе победителей форвард Валерий Ничушкин отметился двумя результативными передачами, у «Джетс» одну из шайб забросил Евгений Свечников.

После этого матча «Колорадо» с 80 очками лидирует в Западной конференции, «Виннипег» с 53 очками — на 12-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Виннипег» — 6:3 (0:3, 3:0, 3:0)

Голы: Коннор — 30 (Дюбуа, Диллон), 2:13 — 0:1. Свечников — 4 (Моррисси, Дюбуа), 7:48 — 0:2. Лаури — 4 (мен., Тонинато, Болье), 16:26 — 0:3. Ландескуг — 26 (Рантанен, Тэйвз), 23:10 — 1:3. Маккиннон — 13 (Бураковски, Рантанен), 32:20 — 2:3. Ландескуг — 27 (Ничушкин, Кадри), 37:17 — 3:3. Бураковски — 15 (Тэйвз, Макар), 40:56 — 4:3. Маккиннон — 14 (Рантанен, Макар), 52:13 — 5:3. Ландескуг — 28 (Ничушкин, Кадри), 53:11 — 6:3.

Вратари: Францоуз — Хеллибак.

Штраф: 6 — 20.

Броски: 42 (11+17+14) — 28 (12+7+9).

Наши: Ничушкин (18.36/3/+1) — Свечников (11.08/3/+1).

26 февраля. Денвер. Ball Arena. 18037 зрителей.