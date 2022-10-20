«Виннипег» вырвал победу у «Колорадо». Ничушкин набрал 2 очка
«Виннипег» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Нил Пионк.
Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.
«Колорадо» с 5-ю очками идет на 5-м месте в Западной конференции, а «Виннипег» занимает 8-ю строчку — 4 очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)
Голы: Ганье — 2 (бол., Лаури, Перфетти), 6:52 — 0:1. Пионк — 1 (Эпплтон, Моррисси), 13:21 — 0:2. Рантанен — 2 (Маккиннон, Тэйвз), 22:14 — 1:2. Перфетти — 1 (Уилер, Дюбуа), 29:44 — 1:3. Рантанен — 3 (Байрам, Ничушкин), 36:26 — 2:3. Ничушкин — 5 (бол., Рантанен, Макар), 38:27 — 3:3. Пионк — 2 (Эпплтон), 60:31 — 3:4.
Вратари: Георгиев — Хеллибак.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 33 (10+14+9+0) — 28 (11+11+5+1).
Наши: Ничушкин (21.19/4/+2) — -.
20 октября. Денвер. Ball Arena. 18062 зрителя.
|Столичный дивизион
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|В
|П
|О
|1
|Каролина
|3
|3
|0
|6
|2
|Рейнджерс
|4
|3
|1
|6
|3
|Филадельфия
|4
|3
|1
|6
|4
|Питтсбург
|3
|2
|1
|5
|5
|Айлендерс
|3
|2
|1
|4
|6
|Вашингтон
|4
|2
|2
|4
|7
|Нью-Джерси
|3
|1
|2
|2
|8
|Коламбус
|4
|1
|3
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|4
|3
|1
|6
|2
|Флорида
|4
|3
|1
|6
|3
|Детройт
|3
|2
|1
|5
|4
|Баффало
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Торонто
|4
|2
|2
|4
|7
|Оттава
|3
|1
|2
|2
|8
|Тампа-Бэй
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Колорадо
|4
|2
|2
|5
|3
|Нэшвилл
|5
|2
|3
|5
|4
|Виннипег
|3
|2
|1
|4
|5
|Сент-Луис
|1
|1
|0
|2
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|2
|7
|Аризона
|3
|1
|2
|2
|8
|Миннесота
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|5
|3
|2
|6
|4
|Сиэтл
|4
|1
|3
|3
|5
|Эдмонтон
|3
|1
|2
|2
|6
|Анахайм
|4
|1
|3
|2
|7
|Ванкувер
|4
|0
|4
|1
|8
|Сан-Хосе
|5
|0
|5
|0
|20.10
|02:30
|
Флорида – Филадельфия
|4 : 3
|20.10
|03:00
|
Колорадо – Виннипег
|3 : 4 ОТ
|20.10
|05:00
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -
|И
|О
|
|
Артемий Панарин
Рейнджерс
|4
|10
|
|
Мика Зибанежад
Рейнджерс
|4
|8
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|4
|8
|И
|Г
|
|
Стивен Стэмкос
Тампа-Бэй
|4
|6
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|5
|4
|
|
Адриан Кемпе
Лос-Анджелес
|5
|4
|И
|КН
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|3
|1.00
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|2
|1.00
|
|
Крэйг Андерсон
Баффало
|1
|1.00