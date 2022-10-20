«Виннипег» вырвал победу у «Колорадо». Ничушкин набрал 2 очка

«Виннипег» обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 ОТ. Победную шайбу в овертайме забросил Нил Пионк.

Российский голкипер «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 24 из 28 бросков по своим воротам. Его одноклубник и соотечественник Валерий Ничушкин забросил одну шайбу и сделал одну голевую передачу.

«Колорадо» с 5-ю очками идет на 5-м месте в Западной конференции, а «Виннипег» занимает 8-ю строчку — 4 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Виннипег» — 3:4 ОТ (0:2, 3:1, 0:0, 0:1)

Голы: Ганье — 2 (бол., Лаури, Перфетти), 6:52 — 0:1. Пионк — 1 (Эпплтон, Моррисси), 13:21 — 0:2. Рантанен — 2 (Маккиннон, Тэйвз), 22:14 — 1:2. Перфетти — 1 (Уилер, Дюбуа), 29:44 — 1:3. Рантанен — 3 (Байрам, Ничушкин), 36:26 — 2:3. Ничушкин — 5 (бол., Рантанен, Макар), 38:27 — 3:3. Пионк — 2 (Эпплтон), 60:31 — 3:4.

Вратари: Георгиев — Хеллибак.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 33 (10+14+9+0) — 28 (11+11+5+1).

Наши: Ничушкин (21.19/4/+2) — -.

20 октября. Денвер. Ball Arena. 18062 зрителя.