«Колорадо» — «Вегас»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на своем льду обыграл «Вегас» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ — 2:1.

В составе «Эвеланш» шайбу и победный буллит забросил Валерий Ничушкин.

За «Голден Найтс» отличился Павел Дорофеев.

«Колорадо» набрал 26 очков за 23 матча и занимает 7-е место в Западной конференции, «Вегас» с 31 очком после 23 встреч идет 3-м.