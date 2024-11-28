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Сегодня, 05:50

«Колорадо» — «Вегас»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ

«Колорадо» сыграет с «Вегасом» в регулярном чемпионате НХЛ 28 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Иван Барбашев, игрок ХК «Вегас».
Фото USA Today Sports

«Колорадо» примет «Вегас» в рамках регулярного чемпионата НХЛ в ночь на 28 ноября. Матч пройдет на многофункциональной арене «Болл-арена» в Денвере (штат Колорадо, США) и начнется в 06.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Колорадо» — «Вегас» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции бесплатно ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвеланш» набрал 24 очка в 22-х матчах и занимает восьмое место в Западной конференции. «Голден Найтс» располагаются на третьей строчке на Западе (у команды — 30 очков в 22-х играх).

НХЛ: новости и результаты игр, календарь и обзоры матчей, прогнозы на сезон и статистика в актуальном виде на сайте

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
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«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 22 16 6 33
2 Нью-Джерси 25 15 10 32
3 Вашингтон 22 15 7 31
4 Рейнджерс 21 12 9 25
5 Филадельфия 22 9 13 21
6 Айлендерс 23 8 15 21
7 Коламбус 20 9 11 20
8 Питтсбург 24 8 16 20
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 21 13 8 28
2 Флорида 22 12 10 25
3 Бостон 24 11 13 25
4 Тампа-Бэй 21 11 10 24
5 Баффало 22 11 11 23
6 Детройт 21 9 12 20
7 Оттава 21 9 12 19
8 Монреаль 21 7 14 17
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 22 18 4 36
2 Миннесота 22 14 8 32
3 Даллас 20 13 7 26
4 Колорадо 22 12 10 24
5 Сент-Луис 24 11 13 23
6 Юта 22 9 13 21
7 Нэшвилл 22 7 15 17
8 Чикаго 21 7 14 16
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 30
2 Калгари 22 12 10 27
3 Ванкувер 21 11 10 25
4 Лос-Анджелес 22 11 11 25
5 Эдмонтон 22 11 11 24
6 Сиэтл 22 11 11 23
7 Анахайм 20 8 12 19
8 Сан-Хосе 24 7 17 19
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3.12
28.11 03:00
Каролина – Рейнджерс
4 : 3
28.11 03:00
Нью-Джерси – Сент-Луис
 0 : 3
28.11 03:00
Баффало – Миннесота
 0 : 1
28.11 03:30
Питтсбург – Ванкувер
 5 : 4
28.11 03:30
Тампа-Бэй – Вашингтон
 4 : 5
28.11 03:30
Айлендерс – Бостон
 3 : 6
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Коламбус – Монреаль
 - : -
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Детройт – Калгари
 - : -
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Флорида – Торонто
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28.11 04:00
Нэшвилл – Филадельфия
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Чикаго – Даллас
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Сиэтл – Анахайм
 - : -
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Колорадо – Вегас
 - : -
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