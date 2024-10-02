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Сегодня, 07:07

«Колорадо» уступил «Вегасу», Георгиев пропустил 6 шайб

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Александр Георгиев.
Фото USA Today Sports

«Вегас» на выезде разгромил «Колорадо» в выставочном матче НХЛ — 6:1.

У гостей дважды забил Зак Астон-Риз, по одной шайбе у Брендана Бриссона, Таннера Лашински, Таннера Пирсона и Джо Флеминга. Российский форвард «Голден Найтс» Павел Дорофеев сделал одну результативную передачу.

Единственный гол хозяев забил Йере Иннала. Российский вратарь «Эвеланш» Александр Георгиев отразил 32 из 38 голов.

Команды проведут еще один выставочный матч между собой 4 октября.

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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