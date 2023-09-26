«Колорадо» в предсезонном матче обыграл «Вегас»

«Колорадо» в предсезонном матче НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «Эвеланш» отличились Райан Джохансен, Оскар Олауссон и Кертис Макдермид, вратарь Александр Георгиев был заменен на 34-й минуте. У «Голден Найтс» шайбы забросили Шелдон Ремпал и Лукас Кормье.

В следующем матче «Колорадо» 29 сентября встретится с «Миннесотой», «Вегас» днем ранее сыграет с «Лос-Анджелесом».