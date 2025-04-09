«Колорадо» по буллитам обыграл «Вегас», Ничушкин забил гол

«Колорадо» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забил один гол. У 30-летнего россиянина 32 (20+12) очка в 41 игре этого сезона.

«Колорадо» набрал 100 очков в 79 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на третьей строчке — 103 очка в 78 играх.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Карлссон — 8 (мен., Смит), 11:10 — 0:1. Макнэбб — 5, 20:40 — 0:2. Ничушкин — 20 (бол., Маккиннон, Койл), 29:46 — 1:2. Веси — 5 (Койл, Вуд), 37:08 — 2:2.

Победный буллит: Койл.

Вратари: Уэджвуд — Шмид.

Штраф: 13 — 13.

Броски: 36 (8+19+6+3) — 21 (8+4+6+3).

Наши: Ничушкин (25.53/4/-1) — Барбашев (17.30/2/-1), Дорофеев (16.13/3/0).

9 апреля. Денвер. Ball Arena.