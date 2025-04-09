«Колорадо» по буллитам обыграл «Вегас», Ничушкин забил гол
«Колорадо» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 Б.
Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин забил один гол. У 30-летнего россиянина 32 (20+12) очка в 41 игре этого сезона.
«Колорадо» набрал 100 очков в 79 матчах и занимает 4-е место в Западной конференции. «Вегас» идет на третьей строчке — 103 очка в 78 играх.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вегас» — 3:2 Б (0:1, 2:1, 0:0, 0:0, 1:0)
Голы: Карлссон — 8 (мен., Смит), 11:10 — 0:1. Макнэбб — 5, 20:40 — 0:2. Ничушкин — 20 (бол., Маккиннон, Койл), 29:46 — 1:2. Веси — 5 (Койл, Вуд), 37:08 — 2:2.
Победный буллит: Койл.
Вратари: Уэджвуд — Шмид.
Штраф: 13 — 13.
Броски: 36 (8+19+6+3) — 21 (8+4+6+3).
Наши: Ничушкин (25.53/4/-1) — Барбашев (17.30/2/-1), Дорофеев (16.13/3/0).
9 апреля. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|53
|29
|113
|2
|Питтсбург
|82
|41
|41
|98
|3
|Филадельфия
|82
|43
|39
|98
|4
|Вашингтон
|82
|43
|39
|95
|5
|Коламбус
|82
|40
|42
|92
|6
|Айлендерс
|82
|43
|39
|91
|7
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|87
|8
|Рейнджерс
|82
|34
|48
|77
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|82
|50
|32
|109
|2
|Тампа-Бэй
|82
|50
|32
|106
|3
|Монреаль
|82
|48
|34
|106
|4
|Бостон
|82
|45
|37
|100
|5
|Оттава
|82
|44
|38
|99
|6
|Детройт
|82
|41
|41
|92
|7
|Флорида
|82
|40
|42
|84
|8
|Торонто
|82
|32
|50
|78
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|55
|27
|121
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|112
|3
|Миннесота
|82
|46
|36
|104
|4
|Юта
|82
|43
|39
|92
|5
|Сент-Луис
|82
|37
|45
|86
|6
|Нэшвилл
|82
|38
|44
|86
|7
|Виннипег
|82
|35
|47
|82
|8
|Чикаго
|82
|29
|53
|72
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|39
|43
|95
|2
|Эдмонтон
|82
|41
|41
|93
|3
|Анахайм
|82
|43
|39
|92
|4
|Лос-Анджелес
|82
|35
|47
|90
|5
|Сан-Хосе
|82
|39
|43
|86
|6
|Сиэтл
|82
|34
|48
|79
|7
|Калгари
|82
|34
|48
|77
|8
|Ванкувер
|82
|25
|57
|58
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Баффало - Бостон
|4 - 2
|
Вегас - Юта
|4 - 2
|
Эдмонтон - Анахайм
|2 - 4
|
Тампа-Бэй - Монреаль
|3 - 3
|
Колорадо - Лос-Анджелес
|4 - 0
|
Даллас - Миннесота
|2 - 4
|
Питтсбург - Филадельфия
|2 - 4
|
Каролина - Оттава
|4 - 0
|2.05
|02:00
|Монреаль – Тампа-Бэй
|0 : 1 ОТ
|2.05
|02:30
|Бостон – Баффало
|1 : 4
|2.05
|05:00
|Юта – Вегас
|1 : 5