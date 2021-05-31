Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Вегас» в первом матче серии

«Колорадо» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 7:1.

В составе «Эваланш» по дублю оформили Габриэль Ландескуг и Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Микко Рантанен, Кэйл Макар и Брэндон Саад с передачи Валерия Ничушкина. «Рыцари» ответили точным броском Уильям Карлссон.

Отметим, ворота «Вегаса» впервые в этом плей-офф защищал голкипер Робин Ленер. В семи матчах первого раунда в воротах играл Марк-Андре Флери.

Впервые в этом розыгрыше плей-офф «Вегас» пропустил больше четырех голов — в пятом матче первого раунда против «Миннесоты» команда уступила со счетом 2:4.

Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Первый матч

«Колорадо» — «Вегас» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)

Голы: Рантанен — 2 (Тэйвз, Макар), 4:55 — 1:0. Ландескуг — 3 (Макар, Жирар), 10:13 — 2:0. Саад — 4 (Ничушкин, Макар), 21:04 — 3:0. Маккиннон — 7 (Грэйвс, Рантанен), 24:03 — 4:0. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 34:23 — 5:0. Карлссон — 2 (Пачиоретти, Маршессо), 34:59 — 5:1. Маккиннон — 8 (Донской, Ландескуг), 37:05 — 6:1. Макар — 2 (бол., Джост, Бураковски), 55:49 — 7:1.

Вратари: Грубауэр — Ленер.

Штраф: 12 — 16.

Наши: Ничушкин (13.52/4/+1) — -.

31 мая. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 1-0.