Результативная передача Ничушкина помогла «Колорадо» разгромить «Вегас» в первом матче серии
«Колорадо» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ обыграл «Вегас» со счетом 7:1.
В составе «Эваланш» по дублю оформили Габриэль Ландескуг и Натан Маккиннон, еще по шайбе забросили Микко Рантанен, Кэйл Макар и Брэндон Саад с передачи Валерия Ничушкина. «Рыцари» ответили точным броском Уильям Карлссон.
Отметим, ворота «Вегаса» впервые в этом плей-офф защищал голкипер Робин Ленер. В семи матчах первого раунда в воротах играл Марк-Андре Флери.
Впервые в этом розыгрыше плей-офф «Вегас» пропустил больше четырех голов — в пятом матче первого раунда против «Миннесоты» команда уступила со счетом 2:4.
Счет в серии стал 1-0. Следующий матч пройдет 3 июня и начнется в 5:00 мск.
НХЛ
Плей-офф
Второй раунд
Первый матч
«Колорадо» — «Вегас» — 7:1 (2:0, 4:1, 1:0)
Голы: Рантанен — 2 (Тэйвз, Макар), 4:55 — 1:0. Ландескуг — 3 (Макар, Жирар), 10:13 — 2:0. Саад — 4 (Ничушкин, Макар), 21:04 — 3:0. Маккиннон — 7 (Грэйвс, Рантанен), 24:03 — 4:0. Ландескуг — 4 (бол., Рантанен, Маккиннон), 34:23 — 5:0. Карлссон — 2 (Пачиоретти, Маршессо), 34:59 — 5:1. Маккиннон — 8 (Донской, Ландескуг), 37:05 — 6:1. Макар — 2 (бол., Джост, Бураковски), 55:49 — 7:1.
Вратари: Грубауэр — Ленер.
Штраф: 12 — 16.
Наши: Ничушкин (13.52/4/+1) — -.
31 мая. Денвер. Ball Arena.
Счет в серии: 1-0.
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