«Колорадо» обыграл «Вегас» на озере Тахо, Ничушкин очков не набрал

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата обыграл «Вегас» со счетом 3:2. Победный гол забил Девон Тейвз.

Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин провел на льду 9 минут 14 секунд и нанес два броска в свтор ворот, очков при этом не набрав.

Отметим, что встреча прошла на открытом воздухе на замерзшем озере Тахо.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1)

Голы: Жирар — 2 (Маккиннон, Рантанен), 2:58 — 1:0. Мартинес — 1 (Маршессо, Пьетранджело), 27:37 — 1:1. Маккиннон — 4 (Тэйвз), 31:18 — 2:1. Тэйвз — 4 (Маккиннон, Рантанен), 53:11 — 3:1. Так — 5 (Уайтклауд), 54:25 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Флери (58:29).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 39 (17+13+9) — 29 (8+8+13).

Наши: Ничушкин (9.14/2/0) — -.

21 февраля. Edgewood Tahoe Resort.