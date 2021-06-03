«Колорадо» в овертайме победил «Вегас» во втором матче серии

«Колорадо» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ в овертайме обыграл «Вегас» со счетом 3:2.

В составе «рыцарей» отличились Алек Мартинес и Рейли Смит. У «Эвеланш» голы на счету Брэндона Саада, Тайсона Йоста и Микко Рантанена, который забросил победную шайбу в большинстве.

Счет в серии стал 2-0 в пользу «Колорадо». Следующий матч пройдет 5 июня в Лас-Вегасе и начнется в 5:00 мск.

НХЛ

Плей-офф

Второй раунд

Второй матч

«Колорадо» — «Вегас» — 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Голы: Саад — 5 (Жирар, Грэйвс), 3:39 — 1:0. Мартинес — 2 (бол., Пачиоретти, Теодор), 9:32 — 1:1. Джост — 2 (бол., Жирар, Тэйвз), 17:08 — 2:1. Смит — 2 (Маршессо, Теодор), 30:28 — 2:2. Рантанен — 3 (бол., Маккиннон, Макар), 62:07 — 3:2.

Вратари: Грубауэр — Флери.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 25 (11+6+6+2) — 41 (9+16+15+1).

Наши: Ничушкин (15.09/3/0) — -.

3 июня. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 2-0.