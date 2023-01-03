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Сегодня, 07:43

«Колорадо» проиграл «Вегасу». Георгиев сделал 25 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Колорадо» на своем льду проиграл «Вегасу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3. «Эвеланш» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский голкипер Александр Георгиев отразил 25 из 28 бросков по своим воротам.

«Вегас» лидирует в Западной конференции с 54 очками. «Колорадо» идет на 9-й строчке — 41 очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вегас» — 2:3 (1:1, 0:2, 1:0)

Голы: Маккиннон — 9 (Рантанен, Лехконен), 0:25 — 1:0. Амадио — 6 (Хэг, Стоун), 17:02 — 1:1. Руа — 6 (Колесар, Корчак), 27:14 — 1:2. Руа — 7 (Каррье, Пьетранджело), 34:46 — 1:3. Рантанен — 25 (Лехконен, Маккиннон), 51:07 — 2:3.

Вратари: Георгиев — Томпсон.

Штраф: 9 — 17.

Броски: 29 (9+9+11) — 28 (7+15+6).

3 января. Денвер. Ball Arena. 18092 зрителя

Александр Георгиев
Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Колорадо Эвеланш
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 37 25 12 56
2 Нью-Джерси 37 23 14 49
3 Вашингтон 39 21 18 47
4 Рейнджерс 38 20 18 46
5 Питтсбург 37 19 18 44
6 Айлендерс 38 21 17 44
7 Филадельфия 38 14 24 35
8 Коламбус 35 11 24 24
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 37 29 8 62
2 Торонто 37 23 14 52
3 Тампа-Бэй 35 23 12 47
4 Детройт 35 16 19 39
5 Баффало 35 18 17 38
6 Оттава 37 17 20 37
7 Флорида 38 16 22 36
8 Монреаль 37 15 22 33
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 38 23 15 52
2 Виннипег 37 23 14 47
3 Миннесота 36 21 15 44
4 Колорадо 36 19 17 41
5 Сент-Луис 37 17 20 37
6 Нэшвилл 35 15 20 36
7 Аризона 35 13 22 31
8 Чикаго 36 8 28 20
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 40 26 14 54
2 Лос-Анджелес 40 21 19 48
3 Калгари 38 18 20 43
4 Сиэтл 35 19 16 42
5 Эдмонтон 38 20 18 42
6 Ванкувер 36 16 20 35
7 Сан-Хосе 39 12 27 31
8 Анахайм 38 10 28 24
Результаты / календарь
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8.01
3.01 05:00
Колорадо – Вегас
 2 : 3
3.01 06:00
Анахайм – Филадельфия
 1 : 4
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 72
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 36 57
Джейсон Робертсон

Джейсон Робертсон

Даллас

 38 54
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 38 32
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

35 27
Александр Овечкин

Александр Овечкин

Вашингтон

 39 26
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 25 1.86
Петр Кочетков

Петр Кочетков

Каролина

 15 1.94
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 14 2.19
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