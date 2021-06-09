«Вегас» вырвал победу у «Колорадо»
07:00
«Вегас» в овертайме выиграл у «Колорадо» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:2). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Голден Найтс».
Следующая игра состоится 11 июня.
НХЛ
Плей-офф
Западный дивизион
Второй раунд
Пятый матч
«Колорадо» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)
Голы: Саад — 7 (Тэйвз, Рантанен), 19:58 — 1:0. Донской — 3 (Ньюхук, Немет), 36:28 — 2:0. Так — 4 (Руа, Янмарк), 41:03 — 2:1. Маршессо — 6 (Карлссон), 44:07 — 2:2. Стоун — 5 (Пачиоретти, Пьетранджело), 60:50 — 2:3.
Вратари: Грубауэр — Флери.
Штраф: 2 — 2.
Броски: 30 (10+11+7+2) — 25 (9+5+10+1).
Наши: Ничушкин (19.45/5/-1) — -.
9 июня. Денвер. Ball Arena.
Счет в серии: 2-3.
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