«Вегас» вырвал победу у «Колорадо»

«Вегас» в овертайме выиграл у «Колорадо» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (3:2). Счет в серии стал 3-2 в пользу «Голден Найтс».

Следующая игра состоится 11 июня.

НХЛ

Плей-офф

Западный дивизион

Второй раунд

Пятый матч

«Колорадо» — «Вегас» — 2:3 ОТ (1:0, 1:0, 0:2, 0:1)

Голы: Саад — 7 (Тэйвз, Рантанен), 19:58 — 1:0. Донской — 3 (Ньюхук, Немет), 36:28 — 2:0. Так — 4 (Руа, Янмарк), 41:03 — 2:1. Маршессо — 6 (Карлссон), 44:07 — 2:2. Стоун — 5 (Пачиоретти, Пьетранджело), 60:50 — 2:3.

Вратари: Грубауэр — Флери.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 30 (10+11+7+2) — 25 (9+5+10+1).

Наши: Ничушкин (19.45/5/-1) — -.

9 июня. Денвер. Ball Arena.

Счет в серии: 2-3.