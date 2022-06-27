«Колорадо» ведет в счете перед третьим периодом шестого матча финальной серии с «Тампой»

«Колорадо» в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли встречается с «Тампой».

После второго периода «Колорадо» ведет со счетом 2:1 — на шайбу Стивена Стэмкоса «Эвеланш» ответили точными бросками Натана Маккиннона и Арттури Лехконена.

После пяти матче «Колорадо» ведет в серии со счетом 3-2.