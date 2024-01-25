Покер Маккиннона принес «Колорадо» победу над «Вашингтоном», у Овечкина голевой пас

«Колорадо» дома обыграл «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У хозяев четырежды забросил Нэйтан Маккиннон, по одной шайбе у Кэйла Макара и Микко Рантанена. Форвард гостей Дилан Строум сделал дубль, нападающий и капитан «Кэпиталз» Александр Овечкин сделал одну результативную передачу.

«Колорадо» занимает третье место в таблице Западной конференции с 65 очками в 48 матчах.

«Вашингтон» потерпел третье поражение подряд и идет на 11-й строчке Востока с 50 очками в 46 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 6:2 (1:0, 3:0, 2:2)

Голы: Макар — 11 (мен., Кольяно), 19:23 — 1:0. Маккиннон — 27 (бол., Рантанен, Макар), 22:39 — 2:0. Маккиннон — 28 (бол., Макар, Рантанен), 27:00 — 3:0. Маккиннон — 29 (Рантанен), 29:16 — 4:0. Строум — 17 (Пачиоретти, Овечкин), 47:26 — 4:1. Рантанен — 27 (Друэн, Маккиннон), 50:20 — 5:1. Маккиннон — 30 (Рантанен, Колтон), 56:14 — 6:1. Строум — 18 (Уилсон, Бир), 57:37 — 6:2.

Вратари: Георгиев — Линдгрен.

Штраф: 10 — 8.

Броски: 33 (9+12+12) — 25 (10+9+6).

Наши: — - Кузнецов (15.39/2/-1), Овечкин (19.38/0/-2).

25 января. Денвер. Ball Arena.