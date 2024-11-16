«Вашингтон» в гостях переиграл «Колорадо», Овечкин и Коваленко набрали по очку

«Вашингтон» победил «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Кэпиталз» отличились Якуб Врана, оформивший дубль Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и Расмус Сандин. Российский капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.

В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 20 (10+10) очков в 16 матчах.

Авторами голов «Эвеланш» стали Паркер Келли и российский нападающий Николай Коваленко.

25-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков в 18 встречах.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Колорадо» с 18 очками располагается на 9-й строчке «Запада».

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«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Келли — 1 (Жирар), 2:00 — 1:0. Врана — 3 (бол., Дюбуа, Овечкин), 4:25 — 1:1. Макмайкл — 11 (Уилсон, ван Римсдайк), 7:48 — 1:2. Макмайкл — 12, 21:53 — 1:3. Коваленко — 3 (Келли, Вуд), 24:03 — 2:3. Чикран — 4 (Дюбуа), 29:21 — 2:4. Сандин — 3 (п.в., Строум, Карлсон), 59:57 — 2:5.

Вратари: Аннунен (Майнер, 21:53, 56:48 — 59:57) — Линдгрен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 19 (5+9+5) — 20 (5+8+7).

Наши: Коваленко (6.31/2/+2), Ничушкин (19.27/1/-3) — Овечкин (18.50/1/+1).

16 ноября. Денвер. Ball Arena. 18083 зрителя.