Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 07:45

«Вашингтон» в гостях переиграл «Колорадо», Овечкин и Коваленко набрали по очку

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Вашингтон» победил «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Кэпиталз» отличились Якуб Врана, оформивший дубль Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и Расмус Сандин. Российский капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 20 (10+10) очков в 16 матчах.

Авторами голов «Эвеланш» стали Паркер Келли и российский нападающий Николай Коваленко.
25-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков в 18 встречах.

«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Колорадо» с 18 очками располагается на 9-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Келли — 1 (Жирар), 2:00 — 1:0. Врана — 3 (бол., Дюбуа, Овечкин), 4:25 — 1:1. Макмайкл — 11 (Уилсон, ван Римсдайк), 7:48 — 1:2. Макмайкл — 12, 21:53 — 1:3. Коваленко — 3 (Келли, Вуд), 24:03 — 2:3. Чикран — 4 (Дюбуа), 29:21 — 2:4. Сандин — 3 (п.в., Строум, Карлсон), 59:57 — 2:5.

Вратари: Аннунен (Майнер, 21:53, 56:48 — 59:57) — Линдгрен.

Штраф: 4 — 2.

Броски: 19 (5+9+5) — 20 (5+8+7).

Наши: Коваленко (6.31/2/+2), Ничушкин (19.27/1/-3) — Овечкин (18.50/1/+1).

16 ноября. Денвер. Ball Arena. 18083 зрителя.

Александр Овечкин
Николай Коваленко
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Колорадо Эвеланш
Читайте также
Роман Ротенберг после поражения «Ак Барсу» оценил драку Деанджело с Дыняком
Мошенники создали двухэтапную схему взлома аккаунтов на «Госуслугах»
«Ак Барс» в овертайме победил СКА в матче КХЛ
Из торговых сетей попросили изъять консервы с личинками червей
Сила убеждения: как робот помог взять в плен боевиков ВСУ
Губерниев и Канчельскис ополчились на Карпина. Что произошло после матча Россия - Бруней
Популярное видео
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Локомотив» обыгрывает всех, три поражения СКА, что не так с «Магниткой»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Вегас» на выезде победил «Юту», Сергачев забросил шайбу

НХЛ, расписание и результаты 16 ноября: «Вашингтон» победил «Колорадо», «Коламбус» обыграл «Питтсбург» и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 20 12 8 26
2 Вашингтон 16 11 5 23
3 Каролина 15 11 4 22
4 Рейнджерс 15 10 5 21
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 17 7 10 16
7 Питтсбург 19 6 13 15
8 Коламбус 16 6 10 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 17 11 6 23
2 Торонто 18 10 8 22
3 Бостон 18 8 10 18
4 Тампа-Бэй 15 8 7 17
5 Оттава 16 8 8 17
6 Баффало 17 8 9 17
7 Детройт 15 7 8 15
8 Монреаль 17 5 12 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 17 15 2 30
2 Миннесота 16 11 5 25
3 Даллас 15 10 5 20
4 Колорадо 18 9 9 18
5 Юта 17 7 10 17
6 Сент-Луис 17 7 10 15
7 Чикаго 17 6 11 13
8 Нэшвилл 18 5 13 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 11 6 24
2 Лос-Анджелес 18 9 9 21
3 Калгари 18 9 9 21
4 Ванкувер 15 8 7 19
5 Эдмонтон 17 9 8 19
6 Сиэтл 17 8 9 17
7 Сан-Хосе 18 5 13 13
8 Анахайм 15 5 10 12
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
16.11 03:00
Коламбус – Питтсбург
 6 : 2
16.11 05:00
Колорадо – Вашингтон
 2 : 5
16.11 05:00
Юта – Вегас
 2 : 4
16.11 05:00
Калгари – Нэшвилл
 2 : 0
16.11 06:00
Анахайм – Детройт
 - : -
16.11 21:00
Бостон – Сент-Луис
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости