«Вашингтон» в гостях переиграл «Колорадо», Овечкин и Коваленко набрали по очку
«Вашингтон» победил «Колорадо» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.
За «Кэпиталз» отличились Якуб Врана, оформивший дубль Коннор Макмайкл, Джейкоб Чикран и Расмус Сандин. Российский капитан команды Александр Овечкин отметился результативной передачей.
В текущем сезоне на счету 39-летнего россиянина 20 (10+10) очков в 16 матчах.
Авторами голов «Эвеланш» стали Паркер Келли и российский нападающий Николай Коваленко.
25-летний россиянин набрал 7 (3+4) очков в 18 встречах.
«Вашингтон» набрал 23 очка и занимает 2-е место в Восточной конференции, «Колорадо» с 18 очками располагается на 9-й строчке «Запада».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:2, 0:1)
Голы: Келли — 1 (Жирар), 2:00 — 1:0. Врана — 3 (бол., Дюбуа, Овечкин), 4:25 — 1:1. Макмайкл — 11 (Уилсон, ван Римсдайк), 7:48 — 1:2. Макмайкл — 12, 21:53 — 1:3. Коваленко — 3 (Келли, Вуд), 24:03 — 2:3. Чикран — 4 (Дюбуа), 29:21 — 2:4. Сандин — 3 (п.в., Строум, Карлсон), 59:57 — 2:5.
Вратари: Аннунен (Майнер, 21:53, 56:48 — 59:57) — Линдгрен.
Штраф: 4 — 2.
Броски: 19 (5+9+5) — 20 (5+8+7).
Наши: Коваленко (6.31/2/+2), Ничушкин (19.27/1/-3) — Овечкин (18.50/1/+1).
16 ноября. Денвер. Ball Arena. 18083 зрителя.
|Столичный дивизион
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|Нью-Джерси
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|12
|8
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|Вашингтон
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|11
|5
|23
|3
|Каролина
|15
|11
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|4
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|10
|5
|21
|5
|Айлендерс
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|7
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|7
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|7
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|16
|6
|10
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|Атлантический дивизион
|И
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|П
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|Флорида
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|6
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|2
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|10
|8
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|3
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|8
|10
|18
|4
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|8
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|17
|5
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|16
|8
|8
|17
|6
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|5
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
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|17
|15
|2
|30
|2
|Миннесота
|16
|11
|5
|25
|3
|Даллас
|15
|10
|5
|20
|4
|Колорадо
|18
|9
|9
|18
|5
|Юта
|17
|7
|10
|17
|6
|Сент-Луис
|17
|7
|10
|15
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|17
|6
|11
|13
|8
|Нэшвилл
|18
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|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|11
|6
|24
|2
|Лос-Анджелес
|18
|9
|9
|21
|3
|Калгари
|18
|9
|9
|21
|4
|Ванкувер
|15
|8
|7
|19
|5
|Эдмонтон
|17
|9
|8
|19
|6
|Сиэтл
|17
|8
|9
|17
|7
|Сан-Хосе
|18
|5
|13
|13
|8
|Анахайм
|15
|5
|10
|12
|16.11
|03:00
|
Коламбус – Питтсбург
|6 : 2
|16.11
|05:00
|
Колорадо – Вашингтон
|2 : 5
|16.11
|05:00
|
Юта – Вегас
|2 : 4
|16.11
|05:00
|
Калгари – Нэшвилл
|2 : 0
|16.11
|06:00
|
Анахайм – Детройт
|- : -
|16.11
|21:00
|
Бостон – Сент-Луис
|- : -