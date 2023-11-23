«Колорадо» — «Ванкувер»: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» на домашнем льду победил «Ванкувер» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2.

За «Эвеланш» забили Валерий Ничушкин, Джонатан Друэн, Райли Тафти, Кэйл Макар и Микко Рантанен. У «Кэнакс» отличились Нильс Хегландер и Джей Ти Миллер.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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