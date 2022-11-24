«Ванкувер» одолел «Колорадо», у Михеева и Кузьменко — гол и передача
«Ванкувер» в гостях обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.
У «Кэнакс» забивали Илья Михеев, Бо Хорват, Шелдон Дрис и Итан Бер. Результативной передачей отметился форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко.
В составе «Эвеланш» шайбы на счету Микко Рантанена (дубль) и Кейла Макара.
«Ванкувер» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место Западной конференции. У «Короладо» 23 очка и 6-я строчка «Запада».
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«Колорадо» — «Ванкувер» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)
Голы: Михеев — 5 (Петтерссон, Кузьменко), 0:21 — 0:1. Рантанен — 12 (Тэйвз, Лехконен), 11:27 — 1:1. Рантанен — 13 (бол., Комфер, Лехконен), 17:44 — 2:1. Хорват — 15 (Бир, Миллер), 30:34 — 2:2. Макар — 6 (бол., Маккиннон, Комфер), 35:59 — 3:2. Дрис — 2 (Экман-Ларссон, Бесер), 45:07 — 3:3. Бир — 2 (Экман-Ларссон, Дрис), 52:00 — 3:4.
Вратари: Францоуз (57:29 — 57:52, 58:07 — 58:57) — Мартин.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 36 (11+13+12) — 26 (9+9+8).
Наши: — - Кузьменко (15.43/1/+1), Михеев (16.46/1/+3).
24 ноября. Денвер. Ball Arena.
|Столичный дивизион
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|13
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|И
|В
|П
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|1
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|20
|12
|8
|27
|2
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|18
|11
|7
|23
|3
|Колорадо
|18
|11
|7
|23
|4
|Сент-Луис
|19
|10
|9
|20
|5
|Миннесота
|19
|9
|10
|20
|6
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|20
|9
|11
|20
|7
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|18
|7
|11
|16
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|15
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|21
|16
|5
|33
|2
|Сиэтл
|19
|11
|8
|25
|3
|Лос-Анджелес
|22
|11
|11
|24
|4
|Калгари
|19
|9
|10
|21
|5
|Эдмонтон
|20
|10
|10
|20
|6
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|7
|13
|17
|7
|Сан-Хосе
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|7
|15
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|8
|Анахайм
|20
|6
|14
|13
|24.11
|03:00
|
Баффало – Сент-Луис
|6 : 2
|24.11
|03:00
|
Каролина – Аризона
|0 : 4
|24.11
|03:00
|
Коламбус – Монреаль
|1 : 3
|24.11
|03:00
|
Миннесота – Виннипег
|6 : 1
|24.11
|03:00
|
Нью-Джерси – Торонто
|1 : 2
|24.11
|03:00
|
Питтсбург – Калгари
|2 : 1 Б
|24.11
|03:00
|
Флорида – Бостон
|5 : 2
|24.11
|03:00
|
Детройт – Нэшвилл
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Айлендерс – Эдмонтон
|3 : 0
|24.11
|03:30
|
Вашингтон – Филадельфия
|3 : 2 ОТ
|24.11
|04:30
|
Даллас – Чикаго
|6 : 4
|24.11
|06:00
|
Анахайм – Рейнджерс
|3 : 2
|24.11
|06:00
|
Вегас – Оттава
|- : -
|24.11
|06:00
|
Колорадо – Ванкувер
|3 : 4
|24.11
|06:00
|
Сиэтл – Сан-Хосе
|8 : 5
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|35
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|31
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|20
|31
|И
|Г
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|20
|16
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|20
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|20
|15
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|15
|1.96
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|13
|2.08
|
|
Илья Сорокин
Айлендерс
|15
|2.20