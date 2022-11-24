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Сегодня, 08:49

«Ванкувер» одолел «Колорадо», у Михеева и Кузьменко — гол и передача

Руслан Минаев
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«Ванкувер» в гостях обыграл «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

У «Кэнакс» забивали Илья Михеев, Бо Хорват, Шелдон Дрис и Итан Бер. Результативной передачей отметился форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко.

В составе «Эвеланш» шайбы на счету Микко Рантанена (дубль) и Кейла Макара.

«Ванкувер» набрал 17 очков и поднялся на 12-е место Западной конференции. У «Короладо» 23 очка и 6-я строчка «Запада».

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«Колорадо» — «Ванкувер» — 3:4 (2:1, 1:1, 0:2)

Голы: Михеев — 5 (Петтерссон, Кузьменко), 0:21 — 0:1. Рантанен — 12 (Тэйвз, Лехконен), 11:27 — 1:1. Рантанен — 13 (бол., Комфер, Лехконен), 17:44 — 2:1. Хорват — 15 (Бир, Миллер), 30:34 — 2:2. Макар — 6 (бол., Маккиннон, Комфер), 35:59 — 3:2. Дрис — 2 (Экман-Ларссон, Бесер), 45:07 — 3:3. Бир — 2 (Экман-Ларссон, Дрис), 52:00 — 3:4.

Вратари: Францоуз (57:29 — 57:52, 58:07 — 58:57) — Мартин.

Штраф: 10 — 12.

Броски: 36 (11+13+12) — 26 (9+9+8).

Наши: — - Кузьменко (15.43/1/+1), Михеев (16.46/1/+3).

24 ноября. Денвер. Ball Arena.

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Флорида – Бостон
 5 : 2
24.11 03:00
Детройт – Нэшвилл
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