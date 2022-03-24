«Колорадо» проиграл «Ванкуверу». Ничушкин сделал голевую передачу

«Колорадо» на своем льду проиграл «Ванкуверу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:3. «Кэнакс» прервали свою неудачную серию из трех поражений, прервав четырехматчевую победную серию «Эвеланш».

Российский нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился голевой передачей. Для него это четветрая игра подряд с набранными очками.

«Колорадо» лидирует в Западной конференции. «Ванкувер» идет на 11-й строчке.