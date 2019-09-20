«Колорадо» уступил «Далласу», «Ванкувер» разгромил «Эдмонтон»

«Ванкувер» одержал крупную победу над «Эдмонтоном» в контрольном матче (6:1). Российский защитний «Ойлерз» Дмитрий Саморуков очков не набрал.

В другой встрече «Даллас» переиграл «Колорадо» (2:1). Российский нападающий «Эвеланш» Валерий Ничушкин результативными действиями не отметился.

НХЛ

Контрольные матчи

«Эдмонтон» — «Ванкувер» — 1:6 (1:2, 0:2, 0:2)

Голы: Рафферти — 1 (Миллер), 4:03 — 0:1. Мароди — 1 (Клефбом, Чейссон), 6:12 — 1:1. Бигл — 1 (Шаллер), 18:34 — 1:2. Берчи — 1 (бол., Хорват, Миллер), 32:05 — 1:3. Яшек — 1 (бол., Бризбуа, Эрикссон), 35:44 — 1:4. Хорват — 2, 41:54 — 1:5. Годетт — 1 (Эрикссон), 56:21 — 1:6.

Вратари: Старретт — Маркстрем.

Броски: 27 (13+10+4) — 34 (8+15+11).

Наши: Саморуков (18.15/2/0) — -.

Эдмонтон. Rogers Place.

«Колорадо» — «Даллас» — 1:2 (1:0, 0:0, 0:2)

Голы: Белльмар — 1 (О`Коннор, Колверт), 2:31 — 1:0. Апшолл — 1 (Дикинсон, Харли), 43:59 — 1:1. Мерш — 1, 55:35 — 1:2.

Вратари: Грубауэр (58:44) — Эттингер (Боу, 40:00).

Броски: 47 (16+16+15) — 23 (10+5+8).

Наши: Ничушкин (15.19/1/-1) — -.

Денвер. Pepsi Center.