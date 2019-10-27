«Колорадо» уступил «Анахайму», Ничушкин сыграл меньше восьми минут

«Колорадо» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Анахайму» — 2:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник «уток» Хампс Линдхольм, набравший 3 (0+3) очка.

На счету российского защитника «лавин» Никиты Задорова показатель полезности «-1», бросок в створ, 3 силовых приема и блокшот за 14.20 на льду. У Валерия Ничушкина бросок, силовой прием и блокшот за 7.27.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Анахайм» — 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)

Голы: Хенрик — 6 (Ракелль, Линдхольм), 0:50 — 0:1. Рауни — 2 (Грант, Линдхольм), 12:51 — 0:2. Донской — 4 (бол., Бураковски), 25:22 — 1:2. Гецлаф — 4 (бол., Линдхольм, Миллер), 28:28 — 1:3. Маккиннон — 6 (бол., Комфер, Макар), 41:38 — 2:3. Комтуа — 2 (Ритчи, Гюле), 46:42 — 2:4. Сильверберг — 6 (п.в.), 57:47 — 2:5.

Вратари: Францоуз (56:55 — 57:47) — Миллер.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 37 (12+13+12) — 27 (9+9+9).

Наши: Задоров (14.20/1/-1), Ничушкин (7.27/1/0) — -.

27 октября. Денвер. Pepsi Center.

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