Колорадо — Тампа: видеообзор матча НХЛ

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Колорадо» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Тампа» с 25 очками — на пятой строчке Востока.

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