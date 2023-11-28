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Сегодня, 08:04

Колорадо — Тампа: видеообзор матча НХЛ

Руслан Минаев
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«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Тампу» со счетом 4:1.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

После этого матча «Колорадо» с 30 очками занимает второе место в Западной конференции, «Тампа» с 25 очками — на пятой строчке Востока.

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ХК Колорадо Эвеланш
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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«Вашингтон» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
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«Тампа-Бэй» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
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НХЛ: «Рейнджерс» уступили «Баффало», «Сан-Хосе» — «Вашингтон». Расписание и результаты матчей 28 ноября

«Калгари» в овертайме победил «Вегас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Рейнджерс 20 15 5 31
2 Каролина 20 12 8 24
3 Филадельфия 21 11 10 23
4 Вашингтон 17 10 7 22
5 Айлендерс 20 8 12 22
6 Питтсбург 20 10 10 20
7 Нью-Джерси 19 9 10 19
8 Коламбус 23 7 16 18
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 21 14 7 31
2 Флорида 21 13 8 27
3 Детройт 20 11 9 25
4 Тампа-Бэй 22 10 12 25
5 Торонто 19 10 9 23
6 Баффало 22 10 12 22
7 Монреаль 21 9 12 20
8 Оттава 17 8 9 16
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 21 15 6 30
2 Даллас 19 12 7 26
3 Виннипег 20 12 8 26
4 Сент-Луис 20 11 9 23
5 Нэшвилл 20 10 10 20
6 Аризона 20 9 11 20
7 Миннесота 19 5 14 14
8 Чикаго 19 6 13 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 22 14 8 31
2 Лос-Анджелес 19 13 6 29
3 Ванкувер 22 14 8 29
4 Калгари 22 9 13 21
5 Сиэтл 22 8 14 21
6 Анахайм 21 9 12 18
7 Эдмонтон 20 7 13 15
8 Сан-Хосе 21 4 17 10
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1.12
2.12
3.12
28.11 03:00
Рейнджерс – Баффало
 1 : 5
28.11 03:00
Оттава – Флорида
 0 : 5
28.11 03:00
Коламбус – Бостон
 5 : 2
28.11 05:00
Колорадо – Тампа-Бэй
 4 : 1
28.11 05:30
Калгари – Вегас
 2 : 1 ОТ
28.11 06:30
Сан-Хосе – Вашингтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 21 36
Джей Ти Миллер

Джей Ти Миллер

Ванкувер

 22 33
Куинн Хьюз

Куинн Хьюз

Ванкувер

 22 33
И Г
Брок Босер

Брок Босер

Ванкувер

 22 15
Сэм Райнхарт

Сэм Райнхарт

Флорида

 21 15
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 21 15
И КН
Луи Доминге

Луи Доминге

Рейнджерс

 1 1
Алекс Лион

Алекс Лион

Детройт

 3 1.35
Адин Хилл

Адин Хилл

Вегас

 13 1.97

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