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«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Колорадо» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 5 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Никита Кучеров (ХК «Тампа-Бэй»).
Фото Getty Images

«Колорадо» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 4 на 5 ноября. Матч пройдет в спортивном комплексе «Болл Арена» в Денвере (штат Колорадо, США). Начало — в 3.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
5 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Тампа-Бэй

Следить за ключевыми событиями игры «Колорадо» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Колорадо» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Эвеланш» набрал 19 очков в 13 матчах и занимает первое место в Западной конференции. «Лайтнинг» с 14 очками в 12 играх идет на восьмой строчке «Востока».

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Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 0 0 0 0
2 Даллас 0 0 0 0
3 Колорадо 0 0 0 0
4 Миннесота 0 0 0 0
5 Нэшвилл 0 0 0 0
6 Сент-Луис 0 0 0 0
7 Чикаго 0 0 0 0
8 Юта 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
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6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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