«Колорадо» обыграл «Тампу». Ничушкин и Кучеров забросили по шайбе

«Колорадо» обыграл «Тампу» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 44 из 47 бросков по своим воротам. Нападающий Никита Кучеров забросил одну шайбу.

В составе победителей одним голом отметился российский форвард Валерий Ничушкин.

«Колорадо» идет на первом месте в Западной конференции. «Тампа» располагается на третьей строчке в Восточной конференции.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» — «Тампа-Бэй» — 3:2 (2:1, 1:1, 0:0)

Голы: Ландескуг — 20 (Рантанен, Тэйвз), 2:43 — 1:0. Тэйвз — 9 (Кадри, Э. Джонсон), 6:16 — 2:0. Кучеров — 6 (Пойнт, Рутта), 10:45 — 2:1. Ничушкин — 13 (Бураковски), 21:56 — 3:1. Пойнт — 17 (Сергачев, Палат), 35:54 — 3:2.

Вратари: Кемпер — Василевский (56:46).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 47 (24+12+11) — 38 (10+12+16).

Наши: Ничушкин (17.16/7/+2) — Кучеров (20.47/8/0), Сергачев (24.13/6/+1).

11 февраля. Денвер. Ball Arena. 18018 зрителей.